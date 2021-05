WTA Parma 2021 | Sara Errani vola ai quarti di finale | Sara Sorribes Tormo costretta al ritiro nel 3° set

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Con grinta e determinazione.ce la fa e continua la sua avventura nel WTA di. L’azzurra, sulla terra rossa emiliana, ha sconfitto per 4-6 7-5 2-2 la spagnola(n.50 del ranking) in 2 ore e 49 minuti di partita. Un match super lottato nel quale l’iberica, perso il secondo parziale, è stataa ritirarsi. Vince, quindi, che neidiaffronterà l’americana Sloane Stephens (n.65 del ranking), vincitrice degli US Open 2017. Nel primo set comincia bene Sarita: break nel quarto game ai vantaggi e avanti 3-1. La spagnola, però, reagisce immediatamente e con grande regolarità da fondo trova due break che le ...

... torneo250 con montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra battuta del Tennis Club. La 30enne romana, n.218, promossa dalle qualificazioni, dopo l'affermazione all'...... differita alle ore 19.00 (semifinale2) sabato 22 maggio - differita alle ore 20.00 (finale) RISULTATI "Emilia Romagna Open"250, Italia 17 - 22 maggio, 2021 $235.238 - terra rossa