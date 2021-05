Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 maggio 2021)19 MAGGIOORE 20.20 – FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BENTROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMALITA’ SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 7+000, NEL TRATTO TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE A1-NAPOLI ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DAMENTRE SULLA COLOMBO PERMANGONO INCOLONNAMENTI VERSO OSTIA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE RICORDIAMO CHE A PARTIRE DA QUESTA SERA SARA’ POSSIBILE SPOSTARSI FINO ALLE ORE 23.00. POSTICIPATO INFATTI IL ...