Venerdì granata premiati dal sindaco a Palazzo di Città

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Continuano i festeggiamenti per la storica promozione della Salernitana in serie A dopo ben ventitrè anni d’attesa.prossimo alle ore 11.30 adiildi Salerno Vincenzo Napoli (nella foto), insieme all’assessore allo Sport Angelo Caramanno, incontreranno la Salernitana con la sua dirigenza, la squadra, lo staff tecnico per consegnare un riconoscimento a testimonianza della gratitudine che tutta lanutre nei loro confronti per la straordinaria promozione in Serie A. Non è ancora chiaro se ci saranno anche i due co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Consiglia