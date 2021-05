Un Posto al Sole, trama 19 maggio 2021: Abbate annienta Ferri? (Di mercoledì 19 maggio 2021) trama Un Posto al Sole oggi 19 maggio 2021 con il piano di Abbate che coinvolgerà una persona inaspettata. Cosa sta per accadere ai cantieri? Abbate ha un nuovo piano Le nuove puntate Un Posto al Sole non danno tregua a Roberto Ferri che si trova essere sempre più braccato da Abbate. Dopo il duro scontro tra Franco e Pietro, ora l'uomo ha in mente di fare qualcosa che stravolgerà definitivamente la vita dell'imprenditore. Siamo rimasti al fatto che la vendita dei cantieri non sia stata possibile a causa di una fuga di notizie inaspettata. Questo non ha fatto altro che nutrire l'astio tra i due nemici e comportare anche la minaccia di Biagio nei confronti di Boschi. Ma una volta che il pericolo è ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 maggio 2021)Unaloggi 19con il piano diche coinvolgerà una persona inaspettata. Cosa sta per accadere ai cantieri?ha un nuovo piano Le nuove puntate Unalnon danno tregua a Robertoche si trova essere sempre più braccato da. Dopo il duro scontro tra Franco e Pietro, ora l'uomo ha in mente di fare qualcosa che stravolgerà definitivamente la vita dell'imprenditore. Siamo rimasti al fatto che la vendita dei cantieri non sia stata possibile a causa di una fuga di notizie inaspettata. Questo non ha fatto altro che nutrire l'astio tra i due nemici e comportare anche la minaccia di Biagio nei confronti di Boschi. Ma una volta che il pericolo è ...

