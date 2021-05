Speranza: "Ok di Ema a Pfizer nella fascia 12-15 anni" (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il nostro auspicio, e anche le informazioni di cui siamo in possesso, ci portano a ritenere che il 28 maggio Ema possa dare l’ok a Pfizer anche per la fascia 12-15 anni”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time oggi alla Camera in merito alla somministrazione del vaccino Pfizer a ragazze e ragazzi di questa fascia d’età. Il ministro ha poi sottolineato come nella fase che arriva “circa 20 milioni di dosi saranno a disposizione del nostro Paese per il mese di giugno e questo ci può consentire senz’altro di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni”. “Questo sarebbe un fatto molto importante - ha proseguito Speranza- che ci consentirebbe, così come già è avvenuto negli Stati Uniti d’America, di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il nostro auspicio, e anche le informazioni di cui siamo in possesso, ci portano a ritenere che il 28 maggio Ema possa dare l’ok aanche per la12-15”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto, durante il question time oggi alla Camera in merito alla somministrazione del vaccinoa ragazze e ragazzi di questad’età. Il ministro ha poi sottolineato comefase che arriva “circa 20 milioni di dosi saranno a disposizione del nostro Paese per il mese di giugno e questo ci può consentire senz’altro di estendere le vaccinazioni ad altre generazioni”. “Questo sarebbe un fatto molto importante - ha proseguito- che ci consentirebbe, così come già è avvenuto negli Stati Uniti d’America, di ...

