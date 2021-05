Sassofeltrio, i comitati pro secessione dicono no ad Acquaroli e la Lega ci mette il carico: 'Noi con il popolo' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sassofeltrio 'Sbagliata, provocatoria e scopiazzata, nella forma e nei modi, a quella di Ceriscioli' la richiesta di sospensione dell'iter inviata dal presidente della Regione Marche Francesco ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 maggio 2021)'Sbagliata, provocatoria e scopiazzata, nella forma e nei modi, a quella di Ceriscioli' la richiesta di sospensione dell'iter inviata dal presidente della Regione Marche Francesco ...

Advertising

ilmetauro : Montecopiolo e Sassofeltrio in Romagna, Comitati: “Acquaroli come il PD!” @ilmetauro - DAntonioAg1 : Ad una provocazione segue una figura di m.... - teleduemila : Alla richiesta di sospensione della Regione non si è fatta attendere la risposta dei Comitati Montecopiolo-Sassofel… - viverepesaro : Comitati Montecopiolo e Sassofeltrio in Emilia Romagna: 'L'iniziativa di Acquaroli è provocatoria'… -