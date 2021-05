Nuova nomina per Valerio Iovinella presidente della Union Security

(Di mercoledì 19 maggio 2021)internazionale per ilSpa, il dottor. IlFondazione internazionale “Papa Clemente XI Albani – Tirana”, cavalieri di Gran Croce Zef Bushati, diplomatico e già ambasciatore presso la Santa Sede, ha infattito il dottor‘Membro d’onore’Fondazione stessa. Unache arriva a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

elenabonetti : I miei auguri di buon lavoro all’ambasciatrice Elisabetta Belloni. La sua nomina a direttrice generale del Dis, pri… - Imille10 : Gruppo Iccrea: nomina Carlo Napoleoni Capo della nuova Divisione Impresa e Enrico Giancoli Direttore Generale -… - lamescolanza : Gruppo Iccrea: nomina Carlo Napoleoni Capo della nuova Divisione Impresa e Enrico Giancoli Direttore Generale - La… - romatoday : Allo Sport e Turismo arriva Veronica Tasciotti: la Sindaca ha firmato la nomina - Roma_H_24 : Virginia Raggi nomina Veronica Tasciotti nuova assessora a Sport, turismo e grandi eventi - -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova nomina

DM - Distribuzione Moderna

Il presidente libanese, Michel Aoun, e il premier uscente, Hassan Diab, hanno firmato oggi il decreto di, dopo le dimissioni di Charbel Wehbi. Quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni dopo la ...Così, il Comune della Spezia ha individuato nuove linee strategiche nella gestione di Atc Mobilità e parcheggi, in attesa che si passi alladel Consiglio di amministrazione e dell'Ad, di ...[RUGBY] Presentato a Venezia, alla presenza dell’assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari, e al numero uno della Fir Marzio Innocenti, il nuovo staff tecnico azzurro ...Buone nuove per la villa Bagatti Valsecchi di Varedo: dopo le vicissitudini che hanno caratterizzato lo scorso direttivo, il quale aveva dato le proprie dimissioni in tempi record rispetto alla nomina ...