Musetti-Korda oggi, ATP Lione: orario, tv, programma, streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) oggi, mercoledì 19 maggio, Lorenzo Musetti dovrebbe scendere in campo alle 10.30 per affrontare l’americano Sebastian Korda nel 2° turno dell’ATP di Lione (Francia). L’uso del condizionale è d’obbligo per via delle previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono. La pioggia, infatti, dovrebbe imperversare come accaduto ieri e gli organizzatori potrebbero fare molta fatica a rispettare il programma. Tuttavia, Musetti sarà il primo a scendere in campo sul Centrale, fronteggiando uno dei giocatori che più si sta mettendo in evidenza nell’ultimo periodo e soprattutto sul cemento ha fatto vedere cose interessanti: la Finale a Delray Beach (sconfitta contro Hubert Hurkacz) e i quarti di finale raggiunti nel Masters1000 di Miami (ko per mano di Andrey Rublev, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021), mercoledì 19 maggio, Lorenzodovrebbe scendere in campo alle 10.30 per affrontare l’americano Sebastiannel 2° turno dell’ATP di(Francia). L’uso del condizionale è d’obbligo per via delle previsioni meteorologiche che non promettono nulla di buono. La pia, infatti, dovrebbe imperversare come accaduto ieri e gli organizzatori potrebbero fare molta fatica a rispettare il. Tuttavia,sarà il primo a scendere in campo sul Centrale, fronteggiando uno dei giocatori che più si sta mettendo in evidenza nell’ultimo periodo e soprattutto sul cemento ha fatto vedere cose interessanti: la Finale a Delray Beach (sconfitta contro Hubert Hurkacz) e i quarti di finale raggiunti nel Masters1000 di Miami (ko per mano di Andrey Rublev, ...

WeAreTennisITA : Musetti passa a Lione ? L'azzurro supera il difficile primo turno a Lione battendo per 7-6 3-6 7-5 Felix Auger-Alia… - PieroTononi : RT @federtennis: ???? Grande Lorenzo! Musetti sconfigge in 3 set Felix Auger-Aliassime 7-6 3-6 7-5! Incontrerà l'altro #NextGenATP Korda!… - Ilsuperbo89 : Domani si parte col botto con #Musetti,interessante la sfida con Korda.Opposti in tutto,son curioso.Subito dopo… - zazoomblog : Musetti-Korda ATP Lione 2021: programma orario tv streaming 19 maggio - #Musetti-Korda #Lione #2021: - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Il programma di domani a Lione. Prima Musetti vs Korda e poi Sinner vs Karatsev. A partire dalle 10.30. Pioggia permett… -