METEO Italia. Dal fresco al CALDO d’Africa: prove di inizio dell’ESTATE (Di mercoledì 19 maggio 2021) METEO SINO AL 25 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è al momento sotto tiro delle correnti fresche nord-atlantiche, che tendono ad espandersi anche verso il Sud Italia. Le temperature sono di conseguenza in generale ulteriore calo verso valori inferiori alla media stagionale. Continua quindi una fase fresca che sta caratterizzando finora maggio e che si trascina da aprile. Questo afflusso d’aria fresca è accompagnato da un fronte perturbato appena transitato al Nord Italia, ma con qualche strascico d’instabilità passeggero anche su aree interne del Centro-Sud. Gli acquazzoni saranno più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando si manifesteranno più forti i contrasti rispetto al riscaldamento solare diurno. Evoluzione verso il weekend, con avanzata dell’anticiclone verso ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021)SINO AL 25 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’è al momento sotto tiro delle correnti fresche nord-atlantiche, che tendono ad espandersi anche verso il Sud. Le temperature sono di conseguenza in generale ulteriore calo verso valori inferiori alla media stagionale. Continua quindi una fase fresca che sta caratterizzando finora maggio e che si trascina da aprile. Questo afflusso d’aria fresca è accompagnato da un fronte perturbato appena transitato al Nord, ma con qualche strascico d’instabilità passeggero anche su aree interne del Centro-Sud. Gli acquazzoni saranno più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando si manifesteranno più forti i contrasti rispetto al riscaldamento solare diurno. Evoluzione verso il weekend, con avanzata dell’anticiclone verso ...

