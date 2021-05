Meghan Markle ed Harry festeggiano i tre anni di matrimonio E Beatrice di York si vendica

Leggi su amica

(Di mercoledì 19 maggio 2021)edi tredi. Era il 19 maggio 2018, infatti, quando i due andavano all’altare per giurarsi amore eterno. Da allora molto è cambiato. Non solo perché i due hanno allargato la famiglia – nel 2019 è nato Archie e, nelle prossime settimane, arriverà la sorellina – ma anche perché i Sussex non sono più membri attivi della Royal Family. Si sono trasferiti in America, fanno affari per conto proprio, sono in lite con molti dei Windsor.versario didei Sussex: la vendetta diEd è proprio oggi, giorno dell’versario didei Sussex, chediha pensato bene di annunciare la sua ...