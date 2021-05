Medio Oriente, salgono a 227 i palestinesi uccisi: 64 sono bambini (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo dieci giorni di conflitto in Medio Oriente, il numero dei palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani è salito a 227. Lo ha reso noto il ministero della Salute della Striscia di Gaza. Delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo dieci giorni di conflitto in, il numero deidagli attacchi israeliani è salito a 227. Lo ha reso noto il ministero della Salute della Striscia di Gaza. Delle ...

