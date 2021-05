Lega: deve intervenire Prefetto, da Raggi manifesta incapacità gestione roghi tossici (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Come su tutto il resto, anche sui nomadi la Raggi dimostra manifesta incapacità. Quanto accade nel campo di via Gordiani è vergognoso. Pensare che dei bambini non possano giocare a calcio perché qualche nomade decide di fare roghi, bruciare in continuazione copertoni ed estrarre ferro, è qualcosa di aberrante.” “Il Campidoglio continui a dormire: noi interesseremo il Prefetto di Roma affinché proceda immediatamente, coinvolgendo anche Carabinieri e Questura, contro i responsabili di quel campo perseguendoli per danno ambientale e attentato verso la salute pubblica.” “Non molliamo il colpo: la San Lorenzo Calcio e la Cisco Calcio meritano di ospitare allenamenti e partite senza i fumi dannosi prodotti dai roghi dei Rom”. Così in un comunicato Fabrizio Santori, dirigente ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Come su tutto il resto, anche sui nomadi ladimostra. Quanto accade nel campo di via Gordiani è vergognoso. Pensare che dei bambini non possano giocare a calcio perché qualche nomade decide di fare, bruciare in continuazione copertoni ed estrarre ferro, è qualcosa di aberrante.” “Il Campidoglio continui a dormire: noi interesseremo ildi Roma affinché proceda immediatamente, coinvolgendo anche Carabinieri e Questura, contro i responsabili di quel campo perseguendoli per danno ambientale e attentato verso la salute pubblica.” “Non molliamo il colpo: la San Lorenzo Calcio e la Cisco Calcio meritano di ospitare allenamenti e partite senza i fumi dannosi prodotti daidei Rom”. Così in un comunicato Fabrizio Santori, dirigente ...

