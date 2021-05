Lazio-Torino, lite Immobile-Cairo: scambio di accuse tra i due a fine match (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine di Lazio-Torino (incontro terminato 0-0 che ha regalato la permanenza in Serie A ai granata di Davide Nicola a discapito del Benevento), è andata in scena una lite Immobile-Cairo sfociata sui social network. È stato un reciproco scambio d’accuse. Ecco i post dei due contendenti di questo scambio, molto acceso, che ha scombussolato il mondo del calcio italiano. lite Immobile-Cairo: il punto di vista dell’attaccante È stato Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ad attaccare per primo il numero uno del Torino a fine match utilizzando i social: “Tutti sanno chi è Ciro Immobile. Dentro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al termine di(incontro terminato 0-0 che ha regalato la permanenza in Serie A ai granata di Davide Nicola a discapito del Benevento), è andata in scena unasfociata sui social network. È stato un reciprocod’. Ecco i post dei due contendenti di questo, molto acceso, che ha scombussolato il mondo del calcio italiano.: il punto di vista dell’attaccante È stato Ciro, attaccante della, ad attaccare per primo il numero uno delutilizzando i social: “Tutti sanno chi è Ciro. Dentro il ...

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - Gazzetta_it : Festa Torino: fa 0-0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A RECUPERO 25^ GIORNATA: LAZIO-TORINO 0-0 TORINO SALVO, BENEVENTO IN SERIE B ??… - 19cecilia06 : RT @vojvodismo: Addio serie A ci avete derubato alla grande. Non dimenticherò mai la partita col Cagliari, il rinvio di Lazio-Torino finita… - pianetagenoa : Prime pagine: il Torino pareggia con la Lazio e si salva. Benevento in B - -