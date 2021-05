Lazio, Tare difende Immobile: «Non è solo un calciatore, è un uomo che si sacrifica» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha difeso Ciro Immobile dopo le accuse di Urbano Cairo Il d.s. della Lazio Igli Tare, dopo l’aggressione verbale di Cairo a Immobile, ha difeso il suo attaccante: LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU Lazio NEWS 24 «Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. È arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non è solo questo. È stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, un uomo che si sacrifica e che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il direttore sportivo dellaIgliha difeso Cirodopo le accuse di Urbano Cairo Il d.s. dellaIgli, dopo l’aggressione verbale di Cairo a, ha difeso il suo attaccante: LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 «Ciro non èun. Non èl’attaccante della. È arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Cironon èquesto. È stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, unche sie che ...

