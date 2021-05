L'annuncio di Speranza: "Il 28 maggio via libera dell'Ema al vaccino Pfizer per la fascia 12 - 15 anni" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si prevede che il 28 maggio l'Ema rilasci l'autorizzazione al vaccino Pfizer per la fascia 12 - 15 anni . Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16 anni, gli altri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si prevede che il 28l'Ema rilasci l'autorizzazione alper la12 - 15. Per il momento solo questo immunizzante è previsto a partire dall'età di 16, gli altri ...

Advertising

CCarloc : RT @senzasinistra: #Speranza:seconda dose #Pfizer e #Moderna dopo42gg, quindi non più richiamo a 21 e 28gg come in precedenza. Questo l'ann… - benjamn_boliche : RT @fanpage: #Pfizer a 12-15enni a partire dal 28 maggio, l'annuncio di Speranza - fanpage : #Pfizer a 12-15enni a partire dal 28 maggio, l'annuncio di Speranza - mlpedo1 : RT @senzasinistra: #Speranza:seconda dose #Pfizer e #Moderna dopo42gg, quindi non più richiamo a 21 e 28gg come in precedenza. Questo l'ann… - EURybor : RT @senzasinistra: #Speranza:seconda dose #Pfizer e #Moderna dopo42gg, quindi non più richiamo a 21 e 28gg come in precedenza. Questo l'ann… -