Jonella Ligresti prosciolta dopo 8 anni di galera | Ho perso tutto

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 19 maggio 2021)è una donna liberaun calvario giudiziario durato ben 8. Arrestata per ordine della Procura di Torino nel luglio 2013. L’11 ottobre di treviene condannata a cinquee otto mesi per falso in bilancio e aggiotaggio. La condanna alla figlia di Salvatore, ex patron del gruppo Fonsai scomparso nel 2018, viene annullata nel marzo 2019 dalla Corte d’Appello di Torino Segui su affaritaliani.it