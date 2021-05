Il futuro dell’accettazione di Bitcoin è sempre più roseo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sì è assolutamente, vero che, nel complesso, gli esperti, e non solo, stanno facendo il punto in merito alle valutazioni fin qui ottenute dal Bitcoin. Pur tuttavia, è assolutamente innegabile che, specialmente gli ultimi sviluppi conseguenti in questa prima parte del 2021, mostrino il forte potenziale futuro dei Bitcoin. Infatti, l’attività di investimento nel capitale di rischio ha avuto una decisa impennata da parte di numerosi investitori fortemente attratti dalla possibilità di poter ottenere rendimenti maggiori rispetto al potenziale di altre tipologie di investimenti a lungo termine. Il quadro generale in cui si staglia il Bitcoin, è una rara combinazione di portata globale, tecnologia e finanza ed è incredibilmente impressionante. Il suo vero potenziale, tuttavia, non è nella sua valutazione ad alto tasso ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sì è assolutamente, vero che, nel complesso, gli esperti, e non solo, stanno facendo il punto in merito alle valutazioni fin qui ottenute dal. Pur tuttavia, è assolutamente innegabile che, specialmente gli ultimi sviluppi conseguenti in questa prima parte del 2021, mostrino il forte potenzialedei. Infatti, l’attività di investimento nel capitale di rischio ha avuto una decisa impennata da parte di numerosi investitori fortemente attratti dalla possibilità di poter ottenere rendimenti maggiori rispetto al potenziale di altre tipologie di investimenti a lungo termine. Il quadro generale in cui si staglia il, è una rara combinazione di portata globale, tecnologia e finanza ed è incredibilmente impressionante. Il suo vero potenziale, tuttavia, non è nella sua valutazione ad alto tasso ...

nuovasocieta : Il futuro dell’accettazione di Bitcoin è sempre più roseo - biancacle : RT @FandangoLibri: Serve ricordare il passato per immaginare il futuro. #FuoriINomi! di @SimoneAlliva racconta chi ha resistito alla viole… - BeatriceDini : RT @FandangoLibri: Serve ricordare il passato per immaginare il futuro. #FuoriINomi! di @SimoneAlliva racconta chi ha resistito alla viole… - CasaLettori : RT @FandangoLibri: Serve ricordare il passato per immaginare il futuro. #FuoriINomi! di @SimoneAlliva racconta chi ha resistito alla viole… - NethipEdien2000 : RT @FandangoLibri: Serve ricordare il passato per immaginare il futuro. #FuoriINomi! di @SimoneAlliva racconta chi ha resistito alla viole… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro dell’accettazione Comunali: Roma; Bertolaso,mio futuro è lontano da capitale La Prealpina