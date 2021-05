Ignazio Moser e Matteo Diamante da rivali ad alleati | il motivo della scelta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi ha lasciato in eredità un fatto nuovo, l’allenza tra, un’alleanza che promette di sparigliare i giochi. Ecco ilLa diciottesima puntata dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, come si evince dal video postato sul sito ufficiale del reality show, ha lasciato strascichi importanti. Tre su tutti. La sconfitta, con relativa nomination, di Isolde Kostner nella prova leader. Il ko al televoto di Roberto Ciufoli ripescato, all’insaputa dei suoi giubilatori, in Playa Imboscadissima e soprattutto la nascita di una nuova ed imprevedibile alleanza quella traed Andrea. —>>> Ti potrebbe interessare anche...

Advertising

_comedincanto : Ignazio Moser versione bello addormentato che prende il sole.. chi è il cameraman che dobbiamo ringraziare?? È quel… - infoitcultura : Isola dei famosi, sfiorata la rissa tra Ignazio Moser e Diamante - infoitcultura : Ignazio Moser curiosità, che lavoro fa il concorrente dell’Isola dei famosi | Non solo ciclista - jelenaisgrande : RT @goodvjbess: L’alleanza tra Andrea Cerioli e Ignazio Moser una delle più belle cose di quest’isola #isoladeifamosi - peppe844 : #isola #isoladeiFamosi Isola dei Famosi: sì sfiora la rissa tra Ignazio Moser e Matteo Diamanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Vorrei vedere Andrea Cerioli, a parte il Grande Fratello e il trono, cosa hai fatto? Chiedi ala mia carriera' .Andrea Damante ha rivelato che anche lui esarebbero stati chiamati in passato per prendere parte al reality.Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli studi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...Akash Kumar ha affossato il naufrago vip dell'Isola dei famosi 2021, Andrea Cerioli, mediante alcune Instagram stories al veleno.