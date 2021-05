Formula 1 | Leclerc sul GP di Monaco | “E’ un posto speciale per me”

(Di mercoledì 19 maggio 2021)1, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di: “Voglio dare tutto sia in qualifica che in gara”.– Conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP di, quinto appuntamento con la1. “Sono felice di poter tornare a gareggiare qui – ha detto Charlesriportato da SportMediaset – è casa mia e spero di poter dare tutto, sia in qualifica che in gara . Pensare di poter vincere solo perché qui prendevo l’autobus per andare a scuola non è realistico. Noi dobbiamo puntare a stare dietro Mercedes e Red Bull “. Un obiettivo condiviso anche da Carlos Sainz: “Questo fine settimana potrà dire molto anche sul livello di fiducia con la mono. Essere veloce qui vorrebbe dire essere vicino al ...

Advertising

SkySportF1 : Sainz nella conferenza del GP Monaco: 'I miei obiettivi sono gli stessi di Leclerc' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Leclerc nella conferenza del GP Monaco: 'Obiettivo terzo posto' #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - eclipsedlunatic : RT @elcogh: @Charles_Leclerc dedica il casco di Monaco a Louis Chiron, pilota monegasco di classe assoluta (Bugatti gli ha dedicato un'auto… - elcogh : @Charles_Leclerc dedica il casco di Monaco a Louis Chiron, pilota monegasco di classe assoluta (Bugatti gli ha dedi… - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #Ferrari, #Leclerc: “Impensabile lottare per le prime posizioni a #MonteCarlo” #F1 #MonacoGP ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Leclerc

Le parole diIntervenuto in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana di Monaco,ha ammesso: 'non ho mai raggiunto il Q3 e, anche in2 , non ho mai visto sventolare la ...Secondo, però, le due scuderie di vertice resteranno irraggiungibili anche a Monaco per la Ferrari a meno di imprevisti: 'Non ho mai raggiunto il Q3 e, anche in2, non ho mai visto ...Charles Leclerc non ha un buon rapporto con il GP di Monaco, in particolare con le stradine del Principato, dove ha sempre dovuto fare i conti con alcuni inconvenienti che non gli hanno permesso di ta ...A Monte Carlo è stato presentato il nuovo casco che il pilota Ferrari Charles Leclerc utilizzerà al Gran Premio di Monaco. Le foto.