EMMA | SUBSONICA e FRAH QUINTALE a Lignano Sabbiadoro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Si riaccendono le luci sul palco dell’Arena Alpe Adria a: dal 3 giugno torna NOTTINARENA, la rassegna artistica e culturale che regalerà un’estate di grandi spettacoli dal vivo in Friuli Venezia Giulia, da vivere in totale sicurezza. Ad accompagnare questa notizia segue l’annuncio ufficiale dei primi tre grandi nomi, tre assoluti protagonisti della musica italiana che abbracciano più generazioni di pubblico e rappresentano diversi modi di fare musica pop:. Si parte giovedì 3 giugno (inizio ore 21:00) conMarrone, che ha scelto il palcoscenico dell’Arena Alpe Adria diper il debutto del suo tour estivo (Fortuna Live 2021) che poi approderà all’Arena di ...

, Facchinetti e Malgioglio solo per citarne alcuni. Sono tantissimi gli artisti che via social ... da Enzo Avitabile a Pino Daniele, dai Bluvertigo a Tiziano Ferro, Celentano,, Marta sui ...... che comprende già artisti e generi che spaziano da(che inaugura il cartellone, il 23 - 24 - 25 giugno) a Max Gazzè, dagli Extraliscio a Piero Pelù , passando pere le nuove ...Si riaccendono le luci sul palco dell’Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro: dal 3 giugno torna NOTTINARENA, la rassegna artistica e culturale che regalerà un’estate di grandi spettacoli dal vivo in F ...Al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, torna la musica dal vivo. È stata presentata questa mattina la stagione ...