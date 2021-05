Elefanti Gemelli | “Possiamo competere con migliori ospedali del Nord”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Siamo in grado dicon idel, e non è scontato per un ospedale romano, non per la posizione geografica ma per i problemi della gestione della spesa sanitaria che la Regione Lazio sta superando ora e che inevitabilmente ha avuto degli effetti suche come il nostro, pur avendo una natura giuridica privata, di fatto opera prevalentemente con il sistema sanitario”. Così Marco, direttore generale della Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs, commenta uno dei riconoscimenti ottenuti quest’anno dal policlinico romano, risultato nella classifica ‘World’s Best Hospital 2021’ del magazine americano Newsweek il migliore ospedale italiano, e al 45simo posto nel ranking mondiale....

Presenti il Direttore generale del Gemelli, Marco Elefanti, il Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, Rocco Bellantone, il Direttore amministrativo della Fondazione ...
"Siamo in grado di competere con i migliori ospedali del Nord, e non è scontato per un ospedale romano, non per la posizione geografica ma per i problemi della gestione della spesa sanitaria che la Re ...
Elefanti (direttore generale della Fondazione): « Abbiamo la capacità di coniugare la qualità dell'assistenza con la tecnologia di alto livello anche grazie a interventi importanti di donatori privati ...