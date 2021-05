Domani incontro Pd Lazio su presente e futuro Tpl (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Nel Recovery una parte importante delle risorse sarà destinata alla mobilità e alla ‘trasformazione’ del trasporto pubblico locale. Il PD Lazio insieme al Circolo PD Atac ha organizzato ‘Le risorse del Recovery per la mobilità di Roma e Lazio’, un incontro che si terrà Domani (giovedì 20 maggio) alle 17:30 per discutere del futuro del trasporto pubblico locale del nostro territorio, con un’analisi che partirà dalle criticità attuali che purtroppo viviamo nella città di Roma.” “Ne parleremo con Mauro Alessandri Assessore alla mobilità della Regione Lazio, Eugenio Patanè Presidente Commissione mobilità della Regione Lazio, Bruno Astorre senatore e segretario regionale del Partito, Ilaria Piccolo Vice Presidente Commissione mobilità Roma e Riccardo Corbucci della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma – “Nel Recovery una parte importante delle risorse sarà destinata alla mobilità e alla ‘trasformazione’ del trasporto pubblico locale. Il PDinsieme al Circolo PD Atac ha organizzato ‘Le risorse del Recovery per la mobilità di Roma e’, unche si terrà(giovedì 20 maggio) alle 17:30 per discutere deldel trasporto pubblico locale del nostro territorio, con un’analisi che partirà dalle criticità attuali che purtroppo viviamo nella città di Roma.” “Ne parleremo con Mauro Alessandri Assessore alla mobilità della Regione, Eugenio Patanè Presidente Commissione mobilità della Regione, Bruno Astorre senatore e segretario regionale del Partito, Ilaria Piccolo Vice Presidente Commissione mobilità Roma e Riccardo Corbucci della ...

petergomezblog : Renzi-007, Conte: “Giusto che lui risponda di quell’incontro in tutte le sedi. Mancini? Quando l’ho visto non è sta… - fattoquotidiano : Matteo che vai Mancini che trovi: anche Salvini incontrò lo 007 - fattoquotidiano : INCONTRO RENZI-007 IN AUTOGRILL Conte: “Giusto che lui risponda in tutte le sedi di quell’incontro. Mancini? L’ho i… - CislNazionale : RT @anteasnazionale: Quarto appuntamento con lo psicologo Marco Ceppi. Tema dell'incontro la #cura medica dell'#anima, utile per affrontare… - paolasoriga : RT @sehmagazine: Domani il terzo incontro del “Maggio dei libri” del Club di Jane Austen Sardegna, ospite la scrittrice di Uta @paolasoriga… -