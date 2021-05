Diletta Leotta imbarazzata! Can Yaman le ruba un bacio in diretta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Diletta Leotta è al trucco, pronta per uno shooting quando all’improvviso davanti alla sua telecamera compare Can Yaman che le scocca un bacio lasciandola di stucco. Lei sorride raggiante in video e i follower restano senza fiato. La conduttrice tv indossa solo un asciugamano e si intravede il seno nudo e bombastico. La passione tra i due sempre alle stelle e ne sono la prova anche le recenti foto pubblicate da “Chi” in cui i due passeggiano mano nella mano. Davanti ai flash, Diletta e Can abbassano leggermente la mascherina per farsi riconoscere e far notare all’obiettivo che, sì sono proprio loro e il loro amore è più saldo che mai. Camminano decisi tenendosi per mano e mostrano di essere una coppia affiatata durante la passeggiata romana. Poi salgono sul bolide dell’attore turco e girano per la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021)è al trucco, pronta per uno shooting quando all’improvviso davanti alla sua telecamera compare Canche le scocca unlasciandola di stucco. Lei sorride raggiante in video e i follower restano senza fiato. La conduttrice tv indossa solo un asciugamano e si intravede il seno nudo e bombastico. La passione tra i due sempre alle stelle e ne sono la prova anche le recenti foto pubblicate da “Chi” in cui i due passeggiano mano nella mano. Davanti ai flash,e Can abbassano leggermente la mascherina per farsi riconoscere e far notare all’obiettivo che, sì sono proprio loro e il loro amore è più saldo che mai. Camminano decisi tenendosi per mano e mostrano di essere una coppia affiatata durante la passeggiata romana. Poi salgono sul bolide dell’attore turco e girano per la ...

