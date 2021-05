Covid: Speranza, '28 maggio ok Ema a vaccino Pfizer per 12-15 anni' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28 maggio l'Ema darà l'ok al vaccino Pfizer anche per la fascia 12-15 anni. E' un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d'età le vaccinazioni" contro Covid-19. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro Covid-19. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Il nostro auspicio e le informazioni di cui siamo in possesso ci portano a ritenere che il 28l'Ema darà l'ok alanche per la fascia 12-15. E' un fatto molto importante quello di allargare ad altre fasce d'età le vaccinazioni" contro-19. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, rispondendo al Question Time alla Camera sulle iniziative per la vaccinazione dei minori contro-19.

