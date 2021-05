(Di mercoledì 19 maggio 2021) La crisi disul continente africano, continua da ormai oltre 48 ore. Circa 8milanegli ultimi due giorni hanno assaltato e superato le barriere che dividono il territorio dal. Tra loro almeno 1.500 minori. Dalle riprese fatte sul posto e pubblicate online si vede ladimarocchina aprire i varchi del confine per permettere alle persone di transitare da una parte all’altra. E il Governo spagnolo ha inviato l’esercito per gestire l’emergenza.Twitter/Other Europe, Terrace Bay Inc, Lady Grace L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Ceuta, la polizia di frontiera del Marocco apre i cancelli ai migranti in fuga verso l’enclave spagnola: il video - AldoModica : RT @flayawa: Il democratico Sánchez respinge con esercito e polizia 6000 migranti a #Ceuta La #Spagna ha scelto di difendersi. #CeutaSe… - Cuccello : RT @galatacla: Vedendo le immagini assurde di decine di migranti che arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta e accolti a randellate dalla p… - lalanfre : RT @galatacla: Vedendo le immagini assurde di decine di migranti che arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta e accolti a randellate dalla p… - MichelePennas : RT @galatacla: Vedendo le immagini assurde di decine di migranti che arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta e accolti a randellate dalla p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceuta polizia

Successivamente Don Felipe si è messo in contatto con il presidente - sindaco di- dove sono ... I militari sono stati impiegati a sostegno della, per controllare le strade della città, ...Successivamente Don Felipe si è messo in contatto con il presidente - sindaco di- dove sono ... I militari sono stati impiegati a sostegno della, per controllare le strade della città, ...Contro il capo separatista del Sahara occidentale, ricoverato a Saragozza, la giustizia spagnola ha riaperto un’indagine per genocidio e tortura ...Ceuta è, insieme a Melilla, un’enclave spagnola in territorio marocchino: tra lunedì e martedì circa 8mila migranti hanno aggirato, a nuoto, ...