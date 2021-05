Caso Amara: Storari davanti ai magistrati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pm milanese indagato ribadisce di aver consegnato ad aprile 2020 nella casa di Milano di Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm, i verbali dove l'ex avvocato dell'Eni parla della presunta ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il pm milanese indagato ribadisce di aver consegnato ad aprile 2020 nella casa di Milano di Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm, i verbali dove l'ex avvocato dell'Eni parla della presunta ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Amara Caso Amara: Storari davanti ai magistrati Il pm milanese indagato ribadisce di aver consegnato ad aprile 2020 nella casa di Milano di Piercamillo Davigo, allora consigliere del Csm, i verbali dove l'ex avvocato dell'Eni parla della presunta ...

Csm: Pm Storari per 4 ore interrogato in Procura a Brescia. Il legale: "Ha chiarito" Verbali Amara. E' rimasto 4 ore in Procura a Brescia Paolo Storari, il pm di Milano indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso dei verbali resi dall'avvocato siciliano Piero Amara in cui si parla dell'esistenza di una presunta loggia massonica denominata "Ungheria". Storari, difeso dall'avvocato Paolo Della Sala, è stato ...

Caso Amara, Csm si costituirà come parte offesa in inchieste procure Adnkronos Csm, legale Storari: "Davigo si assunse responsabilità per verbali Amara" (LaPresse) "La prospettiva" che ha spinto il pm Paolo Storari nell'aprile 2020 a consegnare i verbali secretati dell'avvocato Piero Amara ...

