Cairo-Immobile | il comunicato della Lazio | “nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Continuano ad arrivare reazioni dopo la lite tra il presidentee l’attaccante Ciro. E’ andato in scena un duro botta e risposta al terminepartita del campionato di Serie A trae Torino, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha permesso ai granata di conquistare la salvezza. Il bomber biancoceleste ha lanciato accuse nei confronti di, il presidente ha risposto. Laè uscita allo scoperto prima con il ds Tare e poi con unufficiale pubblicato sul sito del club tramite il portavoceSocietà, Roberto Rao: “Ieri sera all’Olimpico sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che lanon può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano ...