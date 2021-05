Assalti a portavalori, sequestro di beni per circa ottanta milioni di euro ad un imputato detenuto nel carcere di Trani Carabinieri (Di mercoledì 19 maggio 2021) Era stato catturato in provincia di Lecce il 18 aprile 2020 dopo una latitanza durata sedici lunghi mesi. Adesso, mentre ancora è in corso il processo di primo grado, è stato posto sotto sequestro l’intero patrimonio immobiliare e finanziario del pluripregidicato MAGNO Giuseppe, anche noto come il “re” degli Assalti a portavalori. La comunicazione dei Carabinieri di Bari fa riferimento ad un sequestro per circa ottanta milioni di euro. L'articolo Assalti a portavalori, sequestro di beni per circa ottanta milioni di euro ad un imputato detenuto nel ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Era stato catturato in provincia di Lecce il 18 aprile 2020 dopo una latitanza durata sedici lunghi mesi. Adesso, mentre ancora è in corso il processo di primo grado, è stato posto sottol’intero patrimonio immobiliare e finanziario del pluripregidicato MAGNO Giuseppe, anche noto come il “re” degli. La comunicazione deidi Bari fa riferimento ad unperdi. L'articolodiperdiad unnel ...

