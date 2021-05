Travaglia-Cecchinato in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Stefano Travaglia oggi è opposto al connazionale Marco Cecchinato al primo turno dell’Atp 250 di Ginevra 2021. Il tennista siciliano ha superato brillantemente le qualificazioni ed il sorteggio ha dato vita ad un derby azzurro. L’unico precedente tra i due risale ad un Challenger nel 2017, quando a vincere fu Travaglia. Secondo i bookmakers, tuttavia, è Cecchinato a partire favorito. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno va in scena nella giornata odierna, martedì 18 maggio, come primo match sul Court 1 a partire dalle ore 11:00. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Stefanoè opposto al connazionale Marcoal primo turno dell’Atp 250 di. Il tennista siciliano ha superato brillantemente le qualificazioni ed il sorteggio ha dato vita ad un derby azzurro. L’unico precedente tra i due risale ad un Challenger nel 2017, quando a vincere fu. Secondo i bookmakers, tuttavia, èa partire favorito. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL MONTEPREMI IL TABELLONE La sfida che vale l’accesso al secondo turno va in scena nella giornata odierna, martedì 18 maggio, come primo match sul Court 1 a partire dalle ore 11:00. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che ne detiene i diritti e ne garantirà la ...

