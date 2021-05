The Father, Hopkins e Colman in un commovente viaggio nella mente di un uomo (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il clamoroso successo della pièce teatrale, messa in scena in 45 paesi (anche in Italia, con Alessandro Haber), vincitrice del premio Molière nella madrepatria Francia, del Tony e Olivier Award rispettivamente per l’edizione di Broadway e del West End londinese, anche già tradotta in film nel 2015 da Philippe Le Guay (Florida, con Jean Rochefort), il drammaturgo Florian Zeller ha deciso di ritornare sui passi del suo dramma del 2012 Le Père per tradurlo in una seconda versione cinematografica, da lui diretta e sceneggiata, insieme a Christopher Hampton, già autore degli adattamenti in lingua inglese. Il risultato, The Father, cui in italiano è stato aggiunto un importuno sottotitolo che dice troppo, Nulla È Come Sembra, ha riattivato l’interminabile favore che quest’opera ha ottenuto un po’ dovunque, capace anche di ottenere ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo il clamoroso successo della pièce teatrale, messa in scena in 45 paesi (anche in Italia, con Alessandro Haber), vincitrice del premio Molièremadrepatria Francia, del Tony e Olivier Award rispettivaper l’edizione di Broadway e del West End londinese, anche già tradotta in film nel 2015 da Philippe Le Guay (Florida, con Jean Rochefort), il drammaturgo Florian Zeller ha deciso di ritornare sui passi del suo dramma del 2012 Le Père per tradurlo in una seconda versione cinematografica, da lui diretta e sceneggiata, insieme a Christopher Hampton, già autore degli adattamenti in lingua inglese. Il risultato, The, cui in italiano è stato aggiunto un importuno sottotitolo che dice troppo, Nulla È Come Sembra, ha riattivato l’interminabile favore che quest’opera ha ottenuto un po’ dovunque, capace anche di ottenere ...

