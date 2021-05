Super Mario, fioriere simili ai tubi verdi installate in un comune inglese, ma i cittadini non ci stanno (Di martedì 18 maggio 2021) Giorni fa, una piccola città inglese chiamata Walsall, situata alla periferia di Birmingham, si è svegliata con alcuni curiosi vasi verdi sparsi per la zona. Questa decisione è stata presa dai membri del consiglio comunale, che probabilmente non si aspettavano una reazione simile. Niente di più e niente di meno che un totale di 15 vasi verdi giganti, che senza dubbio ricordano i tubi del nostro idraulico preferito, Mario. Questi vasi sono stati collocati nella via commerciale del paese, una delle zone più centrali. I media locali, tra cui Birmingham Live, hanno fatto eco a questa curiosa notizia e all'opinione dei vicini, increduli per la decisione. I residenti accusano il consiglio comunale di sprecare fondi pubblici per un cosa del genere, tra l'altro in un periodo in cui si prevede un taglio 29 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Giorni fa, una piccola cittàchiamata Walsall, situata alla periferia di Birmingham, si è svegliata con alcuni curiosi vasisparsi per la zona. Questa decisione è stata presa dai membri del consiglio comunale, che probabilmente non si aspettavano una reazione simile. Niente di più e niente di meno che un totale di 15 vasigiganti, che senza dubbio ricordano idel nostro idraulico preferito,. Questi vasi sono stati collocati nella via commerciale del paese, una delle zone più centrali. I media locali, tra cui Birmingham Live, hanno fatto eco a questa curiosa notizia e all'opinione dei vicini, increduli per la decisione. I residenti accusano il consiglio comunale di sprecare fondi pubblici per un cosa del genere, tra l'altro in un periodo in cui si prevede un taglio 29 ...

