Savona, cinque indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni due minorenni (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo l’accusa, hanno abusato in gruppo di due ragazze minorenni, riprendendo la scena e pubblicando il video sui social. La procura di Savona e il la procura presso il Tribunale dei minori hanno iscritto nel registro degli indagati cinque ragazzi – di cui uno minorenne – per violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze sotto i 18 anni. A denunciare i fatti sono state proprio le famiglie delle due vittime. Stando a quanto riferito dall’avvocato Erik Bodda, che difende uno degli indagati, i carabinieri a cui sono state affidate le indagini hanno sequestrato i cellulari dei ragazzi, usati per girare un video che è stato poi postato sui social. Per questo, anche se non formalizzati, sarebbero ipotizzati anche i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Secondo l’accusa, hanno abusato indi due ragazze, riprendendo la scena e pubblicando il video sui social. La procura die il la procura presso il Tribunale dei minori hanno iscritto nel registro degliragazzi – di cui uno minorenne – perdiaidi due ragazze sotto i 18 anni. A denunciare i fatti sono state proprio le famiglie delle due vittime. Stando a quanto riferito dall’avvocato Erik Bodda, che difende uno degli, i carabinieri a cui sono state affidate le indagini hanno sequestrato i cellulari dei ragazzi, usati per girare un video che è stato poi postato sui social. Per questo, anche se non formalizzati, sarebbero ipotizzati anche i ...

ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: #Savona, stupro di gruppo su due minorenni: il video pubblicato sui social. Cinque ragazzi indagati per violenza sessua… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Savona, stupro di gruppo su due minorenni: il video pubblicato sui social. Cinque ragazzi indagati per violenza sessua… - ilmessaggeroit : #Savona, stupro di gruppo su due minorenni: il video pubblicato sui social. Cinque ragazzi indagati per violenza se… - Giuggio72684862 : RT @UnioneSarda: #Savona: stupro di gruppo su due minorenni, cinque indagati - UnioneSarda : #Savona: stupro di gruppo su due minorenni, cinque indagati -

Ultime Notizie dalla rete : Savona cinque Stupro di gruppo di 2 minorenni nel savonese, 5 gli indagati SAVONA - Cinque ragazzi di cui uno minorenne, tutti del savonese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo e adescamento dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia è stata ...

Savona, stupro di gruppo su due minorenni: il video pubblicato sui social. Cinque ragazzi indagati per violenza sessuale Cinque ragazzi del savonese sono indagati per violenza sessuale di gruppo e addescamento dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia, dapprima data da un sito locale, è stata ...

Stupro di gruppo di 2 minorenni nel savonese, 5 gli indagati Primocanale Stupro di gruppo su due minori,indagini 18/05/2021 14:03: Stupro di gruppo su due minori,indagini: 14.03 Stupro di gruppo su due minori,indagini La procura di Savona e il Tribunale dei minori stanno indagando cinque gio ...

Stupro di gruppo di 2 minorenni nel savonese, 5 gli indagati SAVONA - Cinque ragazzi di cui uno minorenne, tutti del savonese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo e adescamento dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia è stata con ...

ragazzi di cui uno minorenne, tutti del savonese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo e adescamento dalla procura die dal Tribunale dei minori. La notizia è stata ...ragazzi del savonese sono indagati per violenza sessuale di gruppo e addescamento dalla procura die dal Tribunale dei minori. La notizia, dapprima data da un sito locale, è stata ...18/05/2021 14:03: Stupro di gruppo su due minori,indagini: 14.03 Stupro di gruppo su due minori,indagini La procura di Savona e il Tribunale dei minori stanno indagando cinque gio ...SAVONA - Cinque ragazzi di cui uno minorenne, tutti del savonese, sono indagati per violenza sessuale di gruppo e adescamento dalla procura di Savona e dal Tribunale dei minori. La notizia è stata con ...