Rubrica meteo: TENDENZA PER GIUGNO 2021 (Di martedì 18 maggio 2021) Bentornati in questa spazio dedicato al meteo. Dopo una metà del mese di MAGGIO passato con ancora le influenze del FINAL WARMING del VORTICE POLARE, che come avevamo spiegato avrebbe potuto portare ancora alla possibilità di un clima spiccatamente variabile ed instabile alle MEDIE E BASSE LATITUDINI, così è stato...La domanda però, al momento sulla bocca di tutti è... COSA FARÀ A GIUGNO? TENDENZA meteo PER IL MESE DI GIUGNO 2021... Partendo dal presupposto che è una TENDENZA ed essa rimane tale, a causa dell'elevato coefficiente di incertezza che può generare una ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di martedì 18 maggio 2021) Bentornati in questa spazio dedicato al. Dopo una metà del mese di MAGGIO passato con ancora le influenze del FINAL WARMING del VORTICE POLARE, che come avevamo spiegato avrebbe potuto portare ancora alla possibilità di un clima spiccatamente variabile ed instabile alle MEDIE E BASSE LATITUDINI, così è stato...La domanda però, al momento sulla bocca di tutti è... COSA FARÀ APER IL MESE DI... Partendo dal presupposto che è unaed essa rimane tale, a causa dell'elevato coefficiente di incertezza che può generare una ...

