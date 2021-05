Regioni in zona bianca da giugno: tutte le ultime notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Quali sono le Regioni che passano in zona bianca da giugno: tutte le ultime notizie. Il miglioramento della curva epidemiologica e in particolare dell’incidenza dei contagi porterà in zona bianca alcune Regioni, da inizio giugno. Un’ottima notizia, mentre il Governo ha annunciato il nuovo calendario delle riaperture, con alcune anticipazioni, insieme alle modifiche del coprifuoco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 18 maggio 2021) Quali sono leche passano indale. Il miglioramento della curva epidemiologica e in particolare dell’incidenza dei contagi porterà inalcune, da inizio. Un’ottima notizia, mentre il Governo ha annunciato il nuovo calendario delle riaperture, con alcune anticipazioni, insieme alle modifiche del coprifuoco L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno #zonabianca. E, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto… - zaiapresidente : ? Potrebbero essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7… - ilriformista : I dati ancora in discesa fanno ben sperare: il “rischio calcolato” di Draghi supera il test dei numeri - ItaliaaTavola : Le notizie sulla fine del coprifuoco e la riapertura a cena al chiuso fanno felici i ristoratori, ma il lavoro da f… - gigicalesso : I numeri hanno la testa dura. '...circa la metà dei decessi osservati in Veneto in quel periodo sarebbe dovuta all… -