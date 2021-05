Quarant' anni fa il referendum in difesa dell' aborto in Italia | ma la legge 194 continua ad essere sotto attacco

Advertising

Avvenire_Nei : Memoria. Quarant'anni fa l'attentato a Wojtyla. Che mondo sarebbe stato senza di lui? - fanpage : Quarant'anni senza #BobMarley - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII Quarant’anni fa il drammatico attentato al Papa in Piazza San Pietro. Un giorno entrato… - LaFrancaEffe : RT @dongabriele: “Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione”. Il Referendum sulla #194 compie 40 anni - ClaudioRaimond2 : A Roma, san Felice da Cantalice, religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, di austerità e semplicità mirab… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarant anni

laRegione

Ieri hanno cominciato a prenotarsi i quarantenni, da oggi sarà possibile richiedere senza prenotazione, sempre per chi ha dain su, una inoculazione di AstraZeneca, per tre giorni. Una ...Alessandra Ferri celebra al Festivaldi carriera nei panni di Winnie, la ballerina "âgée" immaginata da Béjart nel 1998 per Carla Fracci: la ripresa del beckettiano L'heure exquise , in ...Con il referendum del 1981 l’Italia ha ribadito il suo sì alla legge 194, quella che consente e disciplina l’interruzione di gravidanza ...Proteste contro con il coprifuoco con relative multe e una rissa, con un 35enne ferito, nelle serate del fine settimana in centro. Singolare l’episodio che ha visto protagoniste nove donne, tutte into ...