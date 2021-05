Pd-M5s, ecco perché l’alleanza stenta a decollare Territori e base non rispondono ai diktat di Roma (Di martedì 18 maggio 2021) La sfida delle amministrative di ottobre non è poi così lontana. Ad essere lontana, invece, è l’agognata alleanza Pd-M5s. Su questo fronte, infatti, la montagna si appresta a partorire un topolino. E come in un déjà vu le differenze tra le due forze politiche, almeno sui Territori, si rivelano ancora una volta un muro difficile da abbattere. Pertanto, chiunque tenti l’impresa... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 18 maggio 2021) La sfida delle amministrative di ottobre non è poi così lontana. Ad essere lontana, invece, è l’agognata alleanza Pd-M5s. Su questo fronte, infatti, la montagna si appresta a partorire un topolino. E come in un déjà vu le differenze tra le due forze politiche, almeno sui, si rivelano ancora una volta un muro difficile da abbattere. Pertanto, chiunque tenti l’impresa... Segui su affaritaliani.it

