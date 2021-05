Nuova maglia Juve, ora è ufficiale: esordio nella finale di Coppa Italia (Di martedì 18 maggio 2021) Le prime foto sono iniziate a circolare ieri, oggi è arrivata l’ufficialità: la Juve svela la Nuova maglia per la prossima stagione. Classica, a strisce bianche e nere, come da tradizione. Sul sito del club sono McKennie, De Ligt e Dybala a indossare il nuovo kit. La divisa farà il suo esordio ufficiale nella finale di Coppa Italia il prossimo 19 maggio. “Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro. C’è tutto questo nella maglia home 2021/22 svelata oggi, che celebra i dieci anni all’Allianz Stadium – si legge nel sito del club bianconero – La Nuova maglia è stata ideata partendo dall’estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Le prime foto sono iniziate a circolare ieri, oggi è arrivata l’ufficialità: lasvela laper la prossima stagione. Classica, a strisce bianche e nere, come da tradizione. Sul sito del club sono McKennie, De Ligt e Dybala a indossare il nuovo kit. La divisa farà il suodiil prossimo 19 maggio. “Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro. C’è tutto questohome 2021/22 svelata oggi, che celebra i dieci anni all’Allianz Stadium – si legge nel sito del club bianconero – Laè stata ideata partendo dall’estetica classica del club, rivista in chiave moderna, e trae ...

