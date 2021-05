Marco Fantini e l’orto metropolitano che lo rende orgoglioso (Di martedì 18 maggio 2021) Marco Fantini ha provato a realizzare un orto sul terrazzo di casa a Milano e il risultato è davvero soddisfacente Marco Fantini sta raccogliendo i frutti! Il modello e influencer italiano ha deciso qualche settimana fa di realizzare sul terrazzo di casa a Milano un orto. Insieme ai figli ha sistemato la terra e ha seminato ortaggi e frutta. Giorno dopo giorno ha mostrato nelle storie di Instagram come crescevano le piante, mostrandosi contento di ciò che stava accadendo. Un orto a Milano non è impresa facile e ha bisogno di cure e di attenzioni: un gioco da ragazzi per il modello e influencer italiano. Con il tempo, infatti, con acqua e le dovute attenzioni, ciò che era seme si è trasformato in insalata e frutti. Sono proprio di queste ore le storie su Instagram che mostrano Marco ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021)ha provato a realizzare un orto sul terrazzo di casa a Milano e il risultato è davvero soddisfacentesta raccogliendo i frutti! Il modello e influencer italiano ha deciso qualche settimana fa di realizzare sul terrazzo di casa a Milano un orto. Insieme ai figli ha sistemato la terra e ha seminato ortaggi e frutta. Giorno dopo giorno ha mostrato nelle storie di Instagram come crescevano le piante, mostrandosi contento di ciò che stava accadendo. Un orto a Milano non è impresa facile e ha bisogno di cure e di attenzioni: un gioco da ragazzi per il modello e influencer italiano. Con il tempo, infatti, con acqua e le dovute attenzioni, ciò che era seme si è trasformato in insalata e frutti. Sono proprio di queste ore le storie su Instagram che mostrano...

