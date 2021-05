LIVE Federer-Andujar | ATP Ginevra in DIRETTA | il ritorno di Re Roger!

Leggi su oasport

(Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAoggi, ATP: orario, tv, programma, streaming – ATP2021: Rogertorna in campo nella sua Svizzera. In tabellone Fognini, Caruso e Travaglia Buongiorno e bentrovati alladel match tra Rogere Pablo, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP 250 di2021. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: esordio stagionale sulla terra rossa per la testa di serie #1 del torneo. Chi vince la sfida, sfiderà agli ottavi di finale il vincente del secondo turno che vedrà opposti i vincenti delle sfide tra il croato Marin Cilic e la wildcard di casa Dominic ...