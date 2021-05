Le scuse conformiste al Grande Fratello sociale

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Video-2021-05-18-at-10.03.31.mp4 Il coprifuoco, dunque, passa dalle 22 alle 23. Ci sono maggiori riaperture e addirittura l’Europa si accorge dopo otto anni che il processo nei riguardi di Silvio Berlusconi forse non è stato del tutto equo. In qualche modo ci avviciniamo a un ritorno alla “normalità”. Tuttavia, vi vorrei parlare di coloro che chiedono scusa. A cosa mi riferisco? A due episodi minori: uno riguarda il musicista Angelini che nel suo ristorante di sushi a Roma aveva delle persone assunte in nero e, dopo essere stato multato per 15 mila euro, ha prima scritto un post bello duro nel quale parla di “pazza incattivita della vita” e poi ha chiesto subito scusa: “Mirò anche con lei personalmente devo mettere in regola chi fa le consegne e bla bla bla bla…” Insomma, Angelini non chiede scusa ...