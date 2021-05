Laetitia Casta: svela il significato del nome del quarto figlio (Di martedì 18 maggio 2021) Laetitia Casta è diventata mamma per la quarta volta, ma solo oggi svela la notizia e il significato del nome del quarto figlio La modella e attrice francese Laetitia Casta è diventata mamma per la quarta volta. La notizia è trapelata solo oggi, ma il lieto evento sarebbe avvenuto lo scorso marzo. Dopo Sahteene Sednaoui, Athena Accorsi e Orlando Accorsi è nato Azel. La prima figlia Sahteene Sednaoui oggi ha 19 anni ed è nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui. Atena e Orlando, rispettivamente di 11 e 14 anni, sono nati dal legame della modella con l’attore italiano Stefano Accorsi. Dal 2015, la Casta è legata all’attore francese Louis Garrel, con il quale si è sposata nel giugno 2017 a Lumio in Corsica. Dalla loro ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021)è diventata mamma per la quarta volta, ma solo oggila notizia e ildeldelLa modella e attrice franceseè diventata mamma per la quarta volta. La notizia è trapelata solo oggi, ma il lieto evento sarebbe avvenuto lo scorso marzo. Dopo Sahteene Sednaoui, Athena Accorsi e Orlando Accorsi è nato Azel. La prima figlia Sahteene Sednaoui oggi ha 19 anni ed è nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui. Atena e Orlando, rispettivamente di 11 e 14 anni, sono nati dal legame della modella con l’attore italiano Stefano Accorsi. Dal 2015, laè legata all’attore francese Louis Garrel, con il quale si è sposata nel giugno 2017 a Lumio in Corsica. Dalla loro ...

