Franco Battiato, perché non ha mai avuto moglie e figli. La scelta intima del Maestro (Di martedì 18 maggio 2021) La musica italiana ha iniziato questo martedì 18 maggio con una notizia terribile, che ha colpito davvero tutti. Il grandissimo artista Franco Battiato se n'è andato infatti a 76 anni, dopo aver combattuto a lungo con una malattia. I testi delle sue canzoni e la sua figura resteranno per sempre impressi nella memoria di tantissimi suoi colleghi e di tutti coloro che l'hanno amato. Da quando è circolata la notizia del suo decesso, sono stati veramente moltissimi i messaggi che sono apparsi in rete. Gente del calibro di Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Francesca Michielin, Ermal Meta e Morgan hanno voluto tributargli un ultimo saluto. Commovente la dedica di Marco Castoldi: "Santo cielo, non avrei mai voluto arrivasse questo momento. Mi fa tanto male pensare alla sua bontà, alla sua ironia e alla sua intelligenza. Era uno degli ultimi veri uomini di cultura ...

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - chetempochefa : Addio al grande Maestro Franco Battiato, che ci lascia oggi all’età di 76 anni. - Xry7 : RT @MessinaMarco: «Trent'anni fa era molto più facile. Pollution è stato in classifica ai primi posti. Oggi non troverei chi me lo pubblich… - StefanoSocial : RT @RaiCultura: ? “Tutto l’universo obbedisce all’amore”. FRANCO BATTIATO #CondividiLaCultura ?? #Musica -