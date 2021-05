Franco Battiato | cosa diceva sulla morte durante un’intervista Le sue parole

(Di martedì 18 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 si è spento, artista italiano dalle straordinarie doti. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore,ha spaziato nel mondo musicale combinando diversi stili. Dopo una lunga carriera costellata di premi e successi, si era ritirato dalle scene ad ottobre 2019, dopo l’uscita dell’ultimo album. Intervistato da La Repubblica, aveva espresso la sua idea dellae ora le sueriecheggiano ancora più forte: Gli umani esistono ma non muoiono come si pensa. Ci si trasforma. Sto lavorando per essere degno del passaggio di un essere umano da una dimensione all’altra. Ce la sto mettendo tutta. Siamo impermanenti, dobbiamo abituarci a questo.Funweek.

rtl1025 : ?? Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali a… - Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - chetempochefa : “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi… - DanielaPadoin : RT @chetempochefa: “Perché sei un essere speciale Ed io avrò cura di te' Ricordiamo il maestro Franco #Battiato, scomparso oggi #18maggio… - CorkScrew12 : RT @Dischivolanti: Anni fa mi capitò una copia originale di Pollution di Franco #Battiato in vinile, che conteneva il ciclostile per la pre… -

Quasi 50 anni di carriera tra musica, cinema, pittura, teatro.è stato tutto. Limitarlo ad una Top10 è criminale, perché non aveva limiti di alcuna sorta, ma immagino chiunque sia legato ad alcuni brani rispetto ad altri. I miei sono questi. 10) ...morto, le cause della morte del cantautore sicilianoè morto oggi, 18 maggio 2021, ma quali sono le cause della morte del grande cantautore siciliano ? Qual era la sua ...Addio a Franco Battiato: aveva 76 anni. Il cantautore siciliano era malato da tempo . foto Fabio Ferrari - LaPresse 19 02 2011 Sanremo IM 61mo festival della canzone italiana Quin ...Un grande maestro della musica. Un filosofo. E’ stato anche regista cinematografico e pittore. Ci ha lasciato oggi Franco Battiato all’età di 76 anni. In eredità ci ha lasciato brani che hanno fatto ...