Fiction, spot e cinema: la Liguria fa il pieno. Da gennaio ospitate troupe di 149 produzioni (Di martedì 18 maggio 2021) Il bilancio della Film Commission: nei primi mesi del 2021 prenotati quasi 8mila pernottamenti nelle strutture del territorio. 47 i comuni interessati Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 18 maggio 2021) Il bilancio della Film Commission: nei primi mesi del 2021 prenotati quasi 8mila pernottamenti nelle strutture del territorio. 47 i comuni interessati

Advertising

aura67422491 : @antoniotucci60 Non ho bambini. Se li avessi avuti li avrei educati al rispetto. Ma questo martellare odierno di pu… - DatodiPaola : @GuardaStelle82 @danielatalaric1 @carl8a_carlotta @VittorioSgarbi @Adnkronos @stampasgarbi @IlPrimatoN Dipende dai… - fdrc_86 : A me questi spot delle fiction fanno troppo ridere #leredità - Maria31420 : RT @GianCerrelli: Vergogna #Rai: spot a favore dell’#adozione #gay in prima serata nella fiction “La #compagnia del #cigno”. Il motivo? Pro… -