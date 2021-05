Elisabetta Gregoraci Conferma l’Amore con Stefano Coletti! (Di martedì 18 maggio 2021) È Confermata la relazione tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e il pilota monegasco Stefano Coletti! La coppia è venuta allo scoperto attraverso i social di lui! Ecco tutti i dettagli! È davvero amore tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti! La showgirl calabrese e il pilota automobilistico monegasco sono usciti finalmente allo scoperto! Si rincorrevano già da tempo voci di un presunto flirt tra i due ma entrambi non avevano mai dato Conferma ufficiale del loro rapporto. Ma l’implicita Conferma arriva tramite i social di lui. Il pilota monegasco Conferma la relazione con la bella Elisabetta pubblicando sul suo profilo Instagram tre foto che lo immortalano con la ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 18 maggio 2021) Èta la relazione tra la showgirle il pilota monegascoLa coppia è venuta allo scoperto attraverso i social di lui! Ecco tutti i dettagli! È davvero amore traLa showgirl calabrese e il pilota automobilistico monegasco sono usciti finalmente allo scoperto! Si rincorrevano già da tempo voci di un presunto flirt tra i due ma entrambi non avevano mai datoufficiale del loro rapporto. Ma l’implicitaarriva tramite i social di lui. Il pilota monegascola relazione con la bellapubblicando sul suo profilo Instagram tre foto che lo immortalano con la ...

