“Da luglio si torna a licenziare”. Orlando sbatte la porta in faccia a Landini e ai lavoratori (Di martedì 18 maggio 2021) Andrea Orlando ha deciso. Siccome l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e siccome certa sinistra si è sempre vantata di difendere e tutelare i lavoratori, il ministro del lavoro ha deciso di dare il via allo sblocco dei licenziamenti a partire dal primo luglio. Rifiutata, quindi, la proposta dei sindacati, Cgil in testa con il segretario Maurizio Landini, di spostare la soglia a ottobre, date le difficoltà oggettive di migliaia di italiani che si ritroveranno così senza un impiego nel bel mezzo dell’estate e dopo una pandemia gestiva coi piedi da parte dei due governi che si sono trovati – nostro malgrado – a fronteggiarla.



