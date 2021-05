Da Gualtieri solo balle. Sulle strade di Roma lavori attesi da 20 anni. Il vicesindaco della Capitale, Calabrese: “In città nessuno ha fatto più di noi” (Di martedì 18 maggio 2021) “solo sulla manutenzione stradale abbiamo programmato e realizzato interventi mai fatti nei 20 anni precedenti”. A dirlo è il vicesindaco di Roma, Pietro Calabrese, che non vuole sentir parlare di inerzia della giunta guidata da Virginia Raggi. Il Tar ha accolto il ricorso dei vetturini, bloccando il regolamento comunale che stabiliva il trasferimento delle botticelle nelle ville storiche, impedendone il transito nel centro città. Per il centrodestra è stato bocciato l’intero regolamento. Qual è la verità? “Nell’ordinanza il Tar non ha sospeso il regolamento, anzi ne ha sostanzialmente riconosciuto la validità. Le botticelle continueranno a prestare servizio solo nei parchi e nelle ville storiche come stabilito da noi. Sui rilievi del Tar ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 maggio 2021) “sulla manutenzione stradale abbiamo programmato e realizzato interventi mai fatti nei 20precedenti”. A dirlo è ildi, Pietro, che non vuole sentir parlare di inerziagiunta guidata da Virginia Raggi. Il Tar ha accolto il ricorso dei vetturini, bloccando il regolamento comunale che stabiliva il trasferimento delle botticelle nelle ville storiche, impedendone il transito nel centro. Per il centrodestra è stato bocciato l’intero regolamento. Qual è la verità? “Nell’ordinanza il Tar non ha sospeso il regolamento, anzi ne ha sostanzialmente riconosciuto la validità. Le botticelle continueranno a prestare servizionei parchi e nelle ville storiche come stabilito da noi. Sui rilievi del Tar ...

