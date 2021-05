Covid, “Un anno e mezzo tremendo che speriamo di dimenticare. Ora aiutiamo l’Africa”, afferma Draghi (Di martedì 18 maggio 2021) “Il summit è stato un punto di incontro di numerose iniziative – ha spiegato il premier – quel che mi veniva da pensare è che Ue e Usa hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, attraverso finanziamenti per ricostruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo la vaccinazione per tutti. In Africa non c’è nulla di tutto questo”. Non si è certo fatto pregare il premier Draghi, nel commentare secondo il suo punto di vista, la situazione Covid nell’ambito del vertice sul finanziamento delle economie africane e Parigi. Draghi: “Dobbiamo organizzare una riposta per l’Africa come quelle vissute in Ue ed Usa” Quindi il capo del governo ha rimarcato che “Quello che questo summit, secondo me, ha cercato di fare è cominciare a ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) “Il summit è stato un punto di incontro di numerose iniziative – ha spiegato il premier – quel che mi veniva da pensare è che Ue e Usa hrisposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, attraverso finanziamenti per ricostruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo la vaccinazione per tutti. In Africa non c’è nulla di tutto questo”. Non si è certo fatto pregare il premier, nel commentare secondo il suo punto di vista, la situazionenell’ambito del vertice sul finanziamento delle economie africane e Parigi.: “Dobbiamo organizzare una riposta percome quelle vissute in Ue ed Usa” Quindi il capo del governo ha rimarcato che “Quello che questo summit, secondo me, ha cercato di fare è cominciare a ...

Advertising

myrtamerlino : 'Che cos'è il Covid? Basta #Covid, non ce n'è'. Siamo tutti stanchi dopo oltre un anno, ma fregarsene così e fare… - Corriere : Morti Covid: come usare il miliardo di euro che l’Inps risparmia all’anno in pensioniMilena Gabanelli in diretta co… - Adnkronos : #Draghi: 'Strategia è vaccinazione e osservanza regole' contro #Covid19. - zazoomblog : Covid “Un anno e mezzo tremendo che speriamo di dimenticare. Ora aiutiamo l’Africa” afferma Draghi - #Covid #mezzo… - Chiara53371437 : @AStramezzi Dottore so di essere fuori tema ma avrei molto bisogno di un parere da parte sua. Mio nipote, 24 anni,… -