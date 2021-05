Chi è Lorenzo Serafini, il designer di Riccione alla guida di Philosophy (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzo Serafini, talentuoso stilista di Philosophy di Lorenzo Serafini, ha un passato importante dietro le quinte di famose maison di moda. In pochi anni, alla guida della griffe del Gruppo Aeffe, ha conquistato uno stuolo di fan entusiaste del suo animo romantico con tocchi vintage e un twist contemporaneo. Biografia Lorenzo Serafini è nato a Riccione nel 1973, ma è milanese di adozione. Appassionato di moda fin da giovanissimo, ha passato l’adolescenza collezionando riviste, ritagli di giornali con fotografie di Bruce Weber e Steven Meisel e videocassette tema. Frequenta la Naba-Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e si laurea in Fashion Design. Partecipa al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di ... Leggi su amica (Di martedì 18 maggio 2021), talentuoso stilista didi, ha un passato importante dietro le quinte di famose maison di moda. In pochi anni,della griffe del Gruppo Aeffe, ha conquistato uno stuolo di fan entusiaste del suo animo romantico con tocchi vintage e un twist contemporaneo. Biografiaè nato anel 1973, ma è milanese di adozione. Appassionato di moda fin da giovanissimo, ha passato l’adolescenza collezionando riviste, ritagli di giornali con fotografie di Bruce Weber e Steven Meisel e videocassette tema. Frequenta la Naba-Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e si laurea in Fashion Design. Partecipa al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di ...

Advertising

LORENZOCHI1 : Listen to I,O,U, - Pop Instrumental - By Lorenzo Chi - by Lorenzo Chi on #SoundCloud - simostwt : @Fiamma_74 Di lorenzo > calabria secondo te? Il concetto non è togli un attaccante metti un difensore ma che viene… - home_delena : @lorenzo_zur E chi cazzo se ne frega - cristianovilla9 : @AldoSciara @casto_lorenzo @EnricoLetta Aldo, Lei sa a chi si da la ragione? Come recita il proverbio 'La ragione è dei.....' ? - sparkIes__ : Chi come lui? Non lorenzo -