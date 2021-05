Buffon vuole ancora giocare: l’ultimo indizio sulla sua nuova squadra (Di martedì 18 maggio 2021) Ilaria D’Amico e il consiglio a Buffon: “Fosse per me, sceglierei l’estero”. Il portiere si è preso circa 20 giorni per decidere il futuro Le ultime sul futuro di Gigi Buffon arrivano direttamente dalla compagna Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice televisiva, ospite dei microfoni di ‘Radio Rai’ ha espresso una chiara preferenza sulla nuova, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Ilaria D’Amico e il consiglio a: “Fosse per me, sceglierei l’estero”. Il portiere si è preso circa 20 giorni per decidere il futuro Le ultime sul futuro di Gigiarrivano direttamente dalla compagna Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice televisiva, ospite dei microfoni di ‘Radio Rai’ ha espresso una chiara preferenza, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Balutin75 : @OldCarlao @faberskj Che poi vengono a farci la morale sull’onestà di Buffon al gol di Muntari. Diciamo che ogni bi… - salvoformisano : Ve lo anticipo, così ve lo segnate in agenda. Il Regno Unito non ha un Re, e a Londra pensano a Gigi #Buffon Un cl… - JuventusUn : ?? Clamoroso #Sporting: oltre a Ronaldo vuole portare in Portogallo un altro giocatore juventino! #Juventus IL NOME… - MikyTarricone : @Curini Speranza è come Buffon...non vuole mollare. - JuventusUn : 'Vieni da me e vinciamo!' #Mourinho vuole portare un giocatore della #Juve alla #Roma: e' clamoroso! IL NOME?… -